- Duminica dimineața (9 aprilie), tensiunile au fost la cote maxime la moscheea Al-Aqsa din orașul vechi al Ierusalimului, in timp ce credincioșii musulmani au ținut rugaciunile de Ramadan, iar turiștii evrei, care au vizitat situl in condiții de securitate sporita, au marcat Paștele evreiesc. Vizitatorii…

- „In esenta, Evanghelia de astazi ne arata un adevar principal si anume, credinta adevarata este marturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos si cine marturiseste credinta adevarata vede cerurile deschise, Imparatia lui Dumnezeu”, a spus duminica Preafericitul Parinte Patriarh Daniel. Fii la…

- Un barbat din Bolivia care susține ca a fost disparut in jungla, in padurea tropicala amazoniana, de o luna, povestește ca a mancat insecte și viermi pentru a ramane in viața, potrivit Reuters. Acest barbat a fost salvat dupa ce a disparut in jungla timp de 31 de zile, pe nume. Jhonattan Acosta, este…

- Pakistanul a convenit cu Fondul Monetar Internațional (FMI) asupra condițiilor pentru a elibera fonduri critice de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, a declarat vineri (10 februarie) ministrul Finanțelor Ishaq Dar, adaugand ca plata a fost amanata din cauza „procedurilor de rutina”. „ Daca voiește…

- Mai multe victime sunt scoase in viața de sub cladirile prabușite din Siria și Turcia, in timp ce salvatorii cauta supraviețuitori ai cutremurului devastator. „Dumnezeu este cel mai mare”, au aclamat salvatorii, in timp ce scoteau o fata cu viața de sub daramaturile unei cladiri prabușite, marți (7…

- Lisa Loring, cunoscuta pentru rolul lui Wednesday Addams din „Familia Addams” din anii ’60, a murit. Ea avea 64 de ani. Un reprezentant al lui Loring a confirmat pentru ABC News ca aceasta „a murit sambata, inconjurata de familia ei”. „Lisa a fost o mama, bunica și prietena foarte iubitoare, cu o viața…

- Decana de varsta a planetei, calugarita franceza cunoscuta ca sora Andre, a incetat din viata marti, la varsta de 118 ani, transmite AFP. „A decedat la 2:00 a.m. Este o mare tristete, dar si-a dorit (sa moara), a fost dorinta ei sa se alature fratelui ei iubit. Pentru ea, este o eliberare”, a explicat…

- Emisiile anumitor substanțe chimice cauzeaza deschiderea unei gauri in stratul de ozon in fiecare an deasupra Antarcticii. Acest lucru afecteaza capacitatea ozonului de a proteja viața de pe Pamant de radiațiile nocive ale soarelui, scrie euronews.com. In 1987, la doar șapte ani dupa ce oamenii de știința…