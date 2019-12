Stiri pe aceeasi tema

- In data de 28 noiembrie 2019, Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Senatul Romaniei a organizat o dezbatere cu tema "Educatia Incotro?". La eveniment au participat reprezentanti ai Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret",…

- Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar transmite nemultumirile legate de modul in care autoritatile gestioneaza crimele din Caracal si Dambovita si face un apel catre toate institutiile statului, sa aplice...

- „Cea mai recenta masura aparuta in sfera educației, prin care elevii care obțin medii sub 5 la Evaluarea Naționala sunt repartizați direct in școlile profesionale, este motivul principal care ne determina sa ieșim la protest in curtea școlii”, spun reprezentanții consiliului. Unii parinți acuza…

- Consiliul National al Elevilor a initiat protestul intitulat ”Doliu pentru educatie”, in urma publicarii Ordinului de ministru prin care elevii ce obtin medii mai mici de 5 la Evaluarea Nationala sunt trimisi direct in scolile profesionale. Astfel, Consiliul Național al Elevilor, structura de reprezentare…

- Un protest in prima zi de școala este organizat de Consiliul Național al Elevilor, impotriva ordinului Ministrului Educației care trimite elevii care au obținut medii sub 5 la Evaluarea Naționala, catre școlile profesionale. Organizația ii indeamna pe toți elevii sa poarte banderole negre in cadrul…

- Consiliul National al Elevilor initiaza protestul intitulat 'Doliu pentru educatie', in urma publicarii Ordinului de ministru prin care elevii ce obtin medii mai mici de 5 la Evaluarea Nationala sunt trimisi direct in scolile profesionale, potrivit NEWS.ro.Organizatia sustine ca este o masura…

- Elevii care obtin sub media peste 5 la Evaluarea Nationala nu vor mai putea intra in repartizarea la licee, potrivit Ordinului publicat, ieri, in Monitorul Oficial, si semnat de ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, potrivit Mediafax. „La procesul de admitere in invatamantul liceal de stat…

- Ordinul care prevede aceasta schimbare – și anume faptul ca elevii de clasa a VIII-a care nu obțin minim media 5 la Evaluarea Naționala sa nu mai fie admiși in licee, fiindu-le lasata doar opțiunea inscrierii la o școala profesionala – a fost publicat in Monitorul Oficial. Masura va fi aplicata incepand…