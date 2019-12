Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 07:36 – Toate judete din Moldova se afla sub atentionare Cod galben de ceata si burnita, pana la ora 9:00. – Județul Bacau: Bacau, Onești, Sascut, Oituz, Racaciuni, Helegiu, Margineni, Cleja, Manastirea Cașin, Berești-Tazlau, Faraoani, Garleni, Luizi- Calugara, Caiuți, Livezi, Targu Trotuș,…

- Aproape 500 de oameni sunt asteptati sambata, pe 23 noiembrie, in Sun Plaza (la etajul 1), pentru o dupa-amiaza cu sport, muzica buna, emotie si distractie cat cuprinde. Toate atent imbinate, intr-un spectacol absolut, marca Music & Cycling. Sapte instructori de top, vor coordona sapte sesiuni de antrenament…

- Omul de afaceri Claudiu Florica a fost in discuții avansate cu Ionuț Negoița pentru a prelua acțiuni la clubul din Ștefan cel Mare. Florica a vrut sa cumpere diverse pachete de acțiuni, inițial 51 la suta, apoi 67 la suta, iar la final 93 la suta, pentru suma de 3 milioane de euro. ...

- Elevi, cadre didactice, absolvenți, parinți și prieteni au fost invitați, la finele saptamanii trecute, la Auditoriumul „Joseph Schmidt" al Universitații ,,Ștefan cel Mare" Suceava, la un spectacol inedit dedicat bobocilor de la Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu" ...

- Dinamo gazduiește campioana CFR Cluj duminica, in cadrul etapei #16 din Liga 1, iar Dan Petrescu nu iși subestimeaza adversara. Dinamo - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 19:00, in „Ștefan cel Mare” și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. …

- Helmuth Duckadam nu crede ca Gigi Becali e gata de o investiție atat de mare cat presupune achiziționarea clubului din Ștefan cel Mare si nici ca Ionut Negoița va gasi atat de repede un cumparator pentru Dinamo. Momente TERIBILE pentru Cristi Borcea in INCHISOARE. "Sufera enorm. Nu poate face…

- Viorel Catarama (64 de ani), unul dintre candidații la președinția Romaniei, și-a anunțat intențiile de a cumpara 50,10% din pachetul de acțiuni deținut la Dinamo de Ionuț Negoița. Dupa ce a inaintat o oferta pe Facebook pentru Negoița, Catarama se pregatește sa faca urmatorul pas. Conform Pro X, politicianul…

- Un barbat de 43 de ani, din comuna Stefan cel Mare, a fost retinut de politisti si va fi prezentat, luni, instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce si-a agresat sotia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, din cauza unor conflicte in familie, pe numele…