- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a emis o hotarare joi, cu unanimitate de voturi, prin care a declarat neconstituționala legea care interzicea cumulul pensiei cu salariul, in urma unei sesizari din partea Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ)

