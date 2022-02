Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1. Mihai Iosif (47 de ani) crede ca echilibrul partidei a fost rupt de o decizie greșita a lui Sebastian Colțescu, eliminarea lui Alexandru Albu din minutul 33. „Stai, pregatești un meci o saptamana intreaga, apoi ramai in 10 oameni. Și tot eu sunt ala…

- Rapid și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1. Covasnenii au fost extrem de suparați din cauza punctelor pierdute in prelungiri. Sepsi a avut un om in plus aproape o ora, dupa eliminarea lui Alexandru Albu, dar a fost egalata in prelungirile parții secunde, cand Alexandru Ionița II a profitat de…

- Alexandru Albu (28 de ani) a fost eliminat in minutul 33 al partidei dintre Rapid și Sepsi Sf. Gheorghe, la scorul de 0-0. In minutul 31, Albu a avut o intrare inutila la centrul terenului, aproape de zona bancilor de rezerve. Anass Achahbar preluase mingea cu spatele la poarta Rapidului, moment in…

- Cei 4.200 de spectatori prezenți la Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB au oferit un moment deosebit in timpul pauzei. In pauza meciului a avut loc un moment special la care au fost invitați sa participe toți suporterii lui Sepsi. Clubul le-a cerut fanilor sa vina la stadion cu o jucarie de pluș, iar dupa fluierul…

- Sepsi Sf. Gheorghe a cerut penalty in minutul 23 al meciului cu FCSB, cand Florin Tanase a atins mingea cu mana in interiorul propriului careu. Fanii celor de la Sepsi nu au agreat arbitrajul lui Adrian Cojocaru din prima jumatate de ora. Au protestat vehement in momentul in care „centralul” nu a observat…

- FC Argeș și Sepsi Sf. Gheorghe se intalnesc astazi, de la ora 17:30, in runda cu numarul 20 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. FC Argeș și Sepsi Sf. Gheorghe e televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport FC Argeș - Sepsi Sf. Gheorghe, live de la 17:30 Click…

- O echipa din Liga 3, ACSO Filiași, doua din Liga 2, FC Buzau și Politehnica Timișoara, și alte 5 din primul eșalon vor juca in sferturile de finala, programate in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2021. Programul meciurilor Marți, 30 noiembrie 2021 Chindia Targoviște – Sepsi OSK 20:30 Miercuri, 1…

- Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul Rapidului, i-a inlocuit pe Albert Stahl (22 de ani) și pe Antonio Sefer (21 de ani) in minutul 40 al meciului cu CS Mioveni, la scorul de 0-1. Rapid a facut o repriza sub orice așteptari in fața Mioveniului. Argeșenii au inscris prin Buziuc, in minutul 16, și au…