- Florin Salam i-a oferit soției lui un cadou spectaculos, impartașind și cu urmaritorii sai din mediul online primele imagini cu darul pentru care a scos din buzunar zeci de mii de euro. Cum a surprins-o manelistul pe Roxana Dobre și cum au aparut cei doi impreuna, spre bucuria fanilor.

- Refugiati la Sibiu si Brasov, in urma inabusirii revolutiei din Moldova (martie 1848), insufletiti de manifestatiile la care participasera, revolutionarii moldoveni redactau, la Brasov, printre altele, brosuri si manifeste politice care se constituiau in material de propaganda raspandit in diferite…

- Un belgian le-a facut apropiaților o farsa pentru care va fi ținut minte mult timp de-acum inainte inscenandu-și moartea, dupa care a aparut la propria inmormantare cu elicopterul. David Baerten, 45 de ani, creator de conținut pe TikTok cu peste 160.000 de urmaritori, a pus la cale toata povestea morbida…

- A aparut al doilea volum din colecția „Proza Politica”, o colecție ce-și propune sa publice comentariile lui Ion Cristoiu din anii 1990 - 1996.Cu titlul „Cui i-e frica de mareșalul Antonescu?”, preluat de la editorialul aparut 19 iunie 1991, volumul conține toate analizele publicate saptamanal pe…

- Un incendiu violent a izbucnit, duminica, la Manastirea Podu Coșnei din Suceava. Deși flacarile au cuprins o mare parte din cladire, minunile au aparut abia dupa ce totul a ars. Pompierii au fost șocați dupa ce le-au gasit, la indemnul starețului manastirii.

- WRS și Emilian au pregatit o surpriza pentru toți cei din platou, dar și pentru telespectatori la momentul lor. Transformarea in Puya și Tudor Chirila i-a intors pe toți in timp, iar imaginile care au aparut pe ecrane le-au furat ochii juraților.

- Dupa ieșirea din casa Mireasa, fostul concurent a revenit la viața de dinainte de competiție și pare ca ii prinde bine! Iata ce le-a transmis susținatorilor sai pe contul personal de Instagram!

- Restricții pe autostrada A10, Sebeș-Turda. Restricțiile de pe autostrada A10, Sebeș-Turda se prelungesc. In zona nodului de la Alba Iulia Nord a aparut o a doua tasare a carosabilului, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Cluj. Constructorul primului lot a inceput demolarea sensului spre…