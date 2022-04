Stiri pe aceeasi tema

- Trendul ”marii demisii” se contureaza la nivel global. Va fi afectata și piața forței de munca din Romania sau suntem deja in acel punct? Raspunsuri de la specialiști s-au conturat in cadrul evenimentului HR 2.0., ”Preparing for the Future of Work” .

- Franta va oferi resurse financiare si umane pentru a sprijini investigatiile asupra masacrelor atribuite fortelor ruse din Ucraina, a anuntat marti seara Palatul Elysee dupa o conversatie telefonica intre presedintele Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP preluat…

- Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara considera ca adaptarea instituțiilor administrației locale la cele mai actuale tendințe ale politicilor publice europene este posibila doar prin utilizarea datelor deschise. In acest context, este de apreciat modul transparent și avansat in…

- Universitatea din Pitesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de execuție, vacante, de Referent de specialitate III S (2 posturi), din cadrul Centrului pentru Relații Internaționala – Biroul Erasmus+. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de lider de parteneriat, anunța rezultatele proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”.

- Piața globala a serviciilor externalizate de resurse umane este in continua creștere, pe fondul crizei Covid-19, estimandu-se ca aceasta va atinge valoarea de 45.8 de miliarde de dolari pana in 2027, potrivit studiului „Human Resource Outsourcing (HRO) – Global Market Trajectory & Analytics”. In același…

- Facturile romanilor la energie vor creste cu 100-120% in aprilie, fata de anul trecut, daca nu se iau masuri, a afirmat, marti, Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), intr-o conferinta organizata pe teme energetice."Primul act normativ (legea privind compensarea facturilor…

- „A scos la inveala putregaiul din sistem. Resurse umane nepregatite și cateodata in cardașie cu factorul politic și mediul infracțional. In Bolintin Vale, din 15.000 de locuitori, numai 1.500 din populație e activa. Ne punem intrebarea din ce traiesc, avem și raspunsul de unde aceste cifre alarmanete…