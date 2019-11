Acum 14-15 ani, Mihaela Radulescu s-a luptat sa dobandeasca o greutate ideala, avand in trecut nu mai putin de 32 de kilograme in plus, adica spre 80 de kilograme, scrie cancan.ro. S-a intamplat pe cand a ramas insarcinata cu fiul ei, Ayan.

"Ambalajul meu a suferit o modificare substantiala de la sarcina. Cele 32 de kilograme pe care le aveam in plus, dobandite prin indolenta de a manca fara noima, de bucurie ca eram gravida si ca aveam o sarcina fara probleme, mi-au schimbat intreaga abordare a... frigiderului, a aragazului sau a dulapurilor cu provizii gospodaresti", povestea Mihaela…