Cum arată Michael Schumacher la 6 ani de la accident: "Diferenţele sunt mari". Explicaţiile medicului Au trecut nu mai puțin de 6 ani de zile de accidentul de schi in care a fost implicat Michael Schumacher, iar detaliile despre starea de sanatate a fostului pilot sunt in continuare foarte putine. Nicola Acciarri nu a ezitat și a afirmat ca dupa o asemenea perioada Schumacher arata cu siguranta diferit. Medicul italian sustine ca Schumacher se afla in continuare intr-o situatie dificila din pricina unei tumori pe creier. Sotia lui Michael Schumacher rupe tacerea! ADEVARUL despre starea fostului pilot de Formula 1 la 6 ANI de la ACCIDENT "Trebuie sa fiu foarte atent, pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Pe 29 decembrie 2013, in urma cu fix 6 ani, Michael Schumacher (50 de ani) a suferit un accident in timp ce se afla la schi. A fost diagnosticat cu un traumatism cranian sever si o hemoragie cerebrala, fiind operat de doua ori la spitalul din Grenoble. A fost transferat pe 16 iunie 2014 la o unitate…

- Medicul lui Michael Schumacher a vorbit pentru prima data despre starea reala de sanatate a fostului campion de Formula 1. Jean-Francois Payen a lasat sa se ințeleaga ca starea lui Michael , in varsta de 50 de ani, se imbunatațește și exista mari șanse ca acesta sa iși revina. „Schumacher se afla inca…

- Doctorul lui Michael Schumacher a rupt tacerea in legatura cu starea reala de sanatate a fostului campion mondial de Formula 1. Jean-Francois Payen lasa de ințeles ca lucrurile merg spre bine pentru german, care a depașit cel mai grav stadiu, dupa neferictul accident. Din spusele acestuia, exista…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), castigator al titlului mondial, va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, anunța news.ro.Citeste si: VIDEO Imagini absolut ȘOCANTE din vasul in care 14.000 de oi au fost LASATE…

- Interviul acordat de Corinna Schumacher, soția lui Michael Schumacher, a nascut un nou scandal. Corinna a spus, pentru revista She, ca Michael este cel care nu vrea sa mai apara în public, chiar daca starea lui s-a îmbunatațit, informeaza Mediafax. Fostul impresar al pilotului, Willi…

- Fostul manager al lui Michael Schumacher susține ca soția legendei F1 ascunde adevarul despre starea de sanatate a celui care nu a mai fost vazut in public de aproape șase ani, de cand a suferit un accident la schi, scrie Daily Mail. Michael Shumacher a avut, pe 29 decembrie 2013, un accident grav la…

