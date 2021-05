Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de un an, Anca Neacșu, fosta componenta a trupei A.S.I.A, a stat departe de lumina refelctoarelor. Fosta cantareața a vorbit recent despre pauza pe care a luat-o și despre motivul pentru care a ales sa nu mai apara la TV o vreme. Vedeta a aspus ca pandemia de COVID-19 a facut-o sa fie mai…

- Irina Mohora a anunțat in ziua de Paște, ca va deveni mama pentru a doua oara. De data asta, vedeta de la TVR va avea o fetița. Fosta actrița din „Secretul Mariei” și soțul ei mai au un baiețel, pe Zian. Aceasta a dat noi detalii despre cum a evoluat sarcina.„A fost total diferita fața de sarcina cu…

- Mirela Banias, fosta concurenta de la Insula Iubirii, le-a facut o dezvaluire uluitoare fanilor din mediul online. Vedeta a povestit ca nu a avut coronavirus doar o data, așa cum se știa, ci chiar de doua ori. In plus, fosta concurenta a vorbit și despre operația pe care a suferit-o.

- Flavia Mihașan se pregatește sa devina pentru a doua oara mama. Fosta „vecina” de la „Neața, cu Razvan și Dani” a postat pe contul de socializare, o imagine cu ecografia bebelușului, alaturi de care a scris și un mesaj. Chiar daca mai are foarte puțin pana va naște, vedeta arata mai bine ca nicidata,…

- Vica Blochina a fost, luni, victima unui accident rutier. Vedeta a ajuns la spital dupa ce a intrat intr-o masina cu bolidul ei de lux. Vica Blochina se afla la volanul masinii sale, iar la un moment dat i s-a facut brusc rau si a lesinat.

- Valentina nu știe ce sa mai faca dupa o intervenție la posterior, dar care a lasat-o traumatizata pe viața. Tanara a fost de-a dreptul mutilata, iar ea scoate la iveala amanunte cutremuratoare despre cum e viața sa in aceste momente.

- Criza financiara, generata de pandemia de coronavirus, l-a afectat financiar și pe micuțul Will, fostul jurat de la ”Dansez pentru tine” (PRO TV). Prin urmare, celebrul dansator Wilmark Rizzo Hernandez, nascut in Columbia, și stabilit de peste 20 de ani in Romania, a fost nevoit sa se reprofileze. Și-a…

- Alexandra Diaconescu, fosta vedeta Antena 1, concurenta la ”Insula Iubirii”, a nascut azi o fetița perfect sanatoasa, pe nume Ines. Primele imagini cu bebelușul. Fosta vedeta Antena 1 a nascut azi. Primele imagini cu fiica ei 26 februarie 2021 va fi o data speciala pentru Alexandra Diaconescu și iubitul…