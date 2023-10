Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman i-a aratat chipul barbatului care o face fericita și este prima data cand ea face asta, pentru ca pana acum l-a ascuns de fanii de pe rețelele de socializare. Fosta ispita de la Insula Iubirii le-a aratat internauților cat de fericita este alaturi de iubitul ei. Iata ce a postat antreprenoarea…

- Romeo Vasiloni s-a afișat pe Instagram intr-o ipostaza total neașteptata. Fosta ispita de la Insula Iubirii a mancat pe strazi și s-a filmat in acest fel. Iata ce videoclip a postat el pe rețelele de socializare!

- Liviu Teodorescu are toate motivele sa radieze de fericire. Artistul a postat o imagine emoționanta alaturi de fiica lui pe contul sau personal de Instagram, dar și un mesaj special. Ce a publicat cantarețul.

- Recent, o fosta ispita de la Insula Iubirii a incercat sa se sinucida și a fost salvata, in ultima clipa, de iubitul ei, care a dus-o de urgența la spital. Maria Ilioiu a declarat, ulterior, ca depresia a impins-o spre un un astfel de gest. Maria Ilioiu spune ca a intrat intr-o depresie adanca, iar…

- Andrei Ifrim este unul dintre cei 10 tineri care au decis sa participe in acest sezon la Insula Iubirii in calitate de ispite. El s-a facut remarcat atat pentru fizicul sau bine lucrat la sala, dar și prin atitudinea de care a dat dovada pe parcursul show-ului. Am stat de vorba cu Andrei, care ne-a…

- Nicoleta Dragne și-a botezat cel de-al doilea fiu in urma cu o seara. Fosta ispita de la Insula Iubirii a organizat un eveniment impresionant, alaturi de artiști și oamenii dragi. Deși cel care a fost in centrul atenției a fost fiul ei, Nicoleta Dragne a purtat o ținuta cu care a atras toate privirile.

- O ispita masculina a decis ca este momentul sa ii puna marea intrebarea iubitei sale, asta pentru ca a organizat un moment emoționant la concertul Oanei Radu și a reușit sa iși surprinda partenera. Despre cine este vorba aflați in randurile urmatoare.

- Camelia Potec traiește cea mai frumoasa perioada din viața unei femei și se bucura cat mai mult de timpul petrecut alaturi de fiica sa. Campioana este insarcinata pentru a doua oara, iar de curand, pe Instagram, a postat o imagine emoționant alaturi de fata ei.