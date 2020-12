Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble are mai bine de 1,3 milioane de fani doar pe pagina sa oficiala de Instagram și se poata lauda ca este una dintre cele mai indragite artiste ale momentului. Recent, vedeta i-a surprins pe admiratorii sai cu o poza in care apare cu un look nou, complet schimbat.

- Violența in familie nu are granița nici departe de casa. O romanca, in varsta de 32 de ani, a sfarșit intr-un mod tragic, fiind ucisa de soț. Nenorocirea a avut loc in cursul zilei de luni, atunci cand Adrian, in varsta de 39 de ani, și-a varsat nervii pe Madalina, in cel mai agresiv mod. […] The post…

- Cel mai in varsta alegator din judetul Botosani are 105 ani si afirma ca a votat la alegerile parlamentare de duminica ''pentru binele Romaniei''. El se numeste Panait Mitel si este din localitatea Tudora. Este veteran de razboi, iar dupa ce a luptat in Al Doilea Razboi…

- O croata in varsta de 99 de ani care contractase noul coronavirus a reusit sa invinga boala dupa ce a stat internata in spital timp de trei saptamani, relateaza joi AFP. Margareta Kranjcec, care traieste intr-un camin de batrani din Karlovac, in centrul Croatiei, a fost internata la sfarsitul…

- Jorge a fost intotdeauna discret cu viața lui personala. Este casatorit și are un baiețel in varsta de patru ani, care i-a schimbat total viața. Zilele acestea, interpretul se afla la munte impreuna cu familia lui și a facut o dezvaluire care i-a luat pe mulți prin surprindere. Jorge a povestit ca fiul…

- Doua treimi dintre copiii cu varsta scolara din lume - sau 1,3 miliarde de copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 17 ani - nu au conexiune la Internet acasa, conform unui raport comun al UNICEF si al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT). Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES,…

- Fostul international senegalez Papa Bouba Diop, care a marcat primul gol al editiei din 2002 a Cupei Mondiale de fotbal, impotriva campioanei en titre, Franta, a decedat la varsta de 42 de ani, a anuntat, duminica, FIFA, citata Reuters. Presa a relatat ca decesul a survenit in urma unei…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi ordonanța care acorda zile libere pentru parinti în cazul în care se limiteaza sau suspenda activitatile didactice. De asemenea de zilele libere vor putea beneficia și parinții ai caror copii sufera de o boala cronica, chiar daca…