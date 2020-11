Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis joi, 29 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Județele cu incidența de peste 3 la mia de locuitori in ultimele 14 zile sunt: Cluj – 4,3 (anterior 4,09) Salaj – 4,11 (anterior 3,43) Alba – 3,8 (anterior 3,72) București are…

- 4.724 de infectari noi cu SARS-COV-2 au fost anunțate marți, 27 octombrie, in Romania. Cele mai multe cazuri s-au inregistrat in București, 623. Un numar semnificativ de cazuri s-au inregistrat și la Timiș, Iași, Brașov Prahova, Ilfov, Constanța sau Maramureș. Harta in format mai mare poate fi vizualizata…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis sambata, 24 octombrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Potrivit acesteia, județul Alba ramane pe primul loc cu incidența de 3,67 (anterior 3.54), București are 3,35 (anterior 3.33), iar Cluj are 3,33 (anterior 3.18). Incidența 3…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Potrivit acestora, județul Alba se afla pe primul loc cu incidența de … (anterior 3.06), dupa București. In funcție de acest indicator se iau deciziile cu privire la restricțiile impuse la…

- 3400 de cazuri noi de Covid au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, din 29.845 de teste prelucrate. De asemenea, au fost raportate alte 65 de decese. 768 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Ratele de infectare cele mai mari sunt in: București – 3.23, Alba – 3.06, Harghita –…

- Romania a inregistrat un nou record de cazuri zilnice de COVID-19, cu 4026 de infectari. Au fost raportate alte 75 de decese, iar 726 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. In majoritatea județelor, incidența cazurilor la mia de locuitori a crescut. In funcție de acest indicator, sunt se iau…

- Romania a inregistrat un nou record de cazuri zilnice de COVID-19, cu 4026 de infectari. Au fost raportate alte 75 de decese, iar 726 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Dupa București, unde s-au inregistrat 592 de cazuri noi, județele cu cel mai mare numar de infectari sunt: Cluj (267),…

- Epidemia de COVID-19 in Romania evolueaza rapid in Romania, in ultimele doua saptamani. In toata țara sunt disponibile 1050 de paturi dotate cu aparatura necesara pentru ingrijirea acestor pacienți, iar marți, 6 octombrie, erau ocupate 608 locuri, un record de la inceputul pandemiei. G4Media a realizat…