Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…

- ​Microsoft a spus sâmbata, într-o postare pe blog, ca a descoperit un program malware distructiv în sistemele aparținând mai multor agenții guvernamentale ucrainene și unor organizații care colaboreaza îndeaproape cu guvernul ucrainean, transmite Reuters.Printre victimele…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, saluta eforturile Statelor Unite, ale NATO și ale Rusiei vizand calmarea crizei de la frontiera Ucrainei cu Rusia, in cadrul seriei de negocieri ruso-occidentale purtate in aceste zile in capitale europene. «Nu putem decat sa salutam intențiile și eforturile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca nu exclude organizarea unui referendum cu privire la viitorul statut al estului Ucrainei si al Peninsulei Crimeea, anexata de Rusia în 2014, relateaza Reuters.Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și când ar putea…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin au vorbit marți, timp de doua ore și un minut, despre ce se intampla la granița cu Ucraina, unde zeci de mii de soldați ruși au fost mobilizați, starnind temeri in ceea ce privește o eventuala invazie a Moscovei. Președintele SUA l-a…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca "linia roșie" a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times, scrie Mediafax. Putin…

- Sefii de Stat Major rus si american au avut marti o convorbire telefonica, a anuntat Ministerul rus al Apararii, aceasta intervenind pentru a diminua tensiunile intre Moscova si Occident cu privire la concentrarea de efective rusesti in apropierea frontierelor Ucrainei, relateaza AFP, conform agerpres.ro…