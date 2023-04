Stiri pe aceeasi tema

- Lora și Ionuț Ghenu traiesc una dintre cele mai frumoase relații din showbiz-ul romanesc, iar cei doi sunt impreuna de mai bine de 8 ani. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și i-au surprins in timp ce mergeau la un restaurant din Capitala,…

- Marian Ionescu este un tata model, astfel ca ii face toate poftele fiului sau! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele artistului și l-au surprins alaturi de frumoasa lui soție, dar și baiețelul lor. Iata imaginile!

- In timp ce fostul ministru al Economiei aștepta decizia instanței, echipa de paparazzi a redacției Playtech Știri l-a intalnit, in Capitala, pe fiul acestuia. Gabi Badalau, apariție surprinzatoare in ziua eliberarii din arest a tatalui sau. Unde a fost fotografiat iubitul Biancai Dragușanu. Gabi Badalau,…

- Cristian Boureanu are pe cine se baza atunci cand iese in ora, iar fostul politician a fost surprins in compania mai multor persoane. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini cu Cristian Boureanu la un restaurant de lux din Capitala.

- Cu toții o știm pe Oana Lis, insa nu mulți știu cum iși petrece timpul liber. Soția lui Viorel Lis a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios intr-o zona cunoscuta din Capitala. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze…

- Alex Bodi este din nou singur, dupa ce relația lui cu Ema Uta s-a incheiat. Chiar daca incerca din rasputeri sa se impace cu fosta iubita, afaceristul nu uita sa petreaca timpul și cu persoanele dragi. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, surprind de fiecare data…

- Fostul președinte Ion Iliescu a transmis luni, 6 februarie, un mesaj de condoleanțe dupa moartea academicianului Razvan Theodorescu, pe care il descrie drept „unul dintre cei mai buni istorici ai artei și civilizației Romaniei ultimului secol” pe care susține ca il cunoștea „de-o viața”. „Am aflat cu…

- Roxana Ciuhulescu se descurca in orice situație, iar vedeta gasește intotdeauna rezolvari atunci cand se confrunta cu probleme. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins cele mai tari imagini.