- Mohamed Mustafa Mohamed, 28 de ani, banuit ca și-a omorat fosta iubita in cartierul Gheorgheni, pe Aleea Detunata, a fost adus la Cluj, unde va fi cercetat penal. Cetațeanul algerian și-a injunghiat cu sange rece fost iubita, in apropierea blocului unde locuia.Tanara omorata era din Suceava și a revenit…

- Imagini de coșmar luni seara pe drumul dintre stațiunile Eforie Sud și Eforie Nord, acolo unde un tanar de 22 de ani din Constanța a murit dupa ce mașina in care circula s-a lovit violent de un stalp, scrie Observator.Automobilul era condus de iubita lui de 20 de ani care ar fi lovit un caine, iar apoi…

- Traian Basescu a anunțat ca PMP va negocia cu PNL pentru a prelua numele de PD-L. El ii invita indirect in acest sens pe foștii reprezentanți ai PD-L, fideli lui probabil și acum, sa voteze cu el in cursa pentru Primaria Capitalei. De altfel, Basescu susține ca miza pentru el in aceasta batalie nu…

- Sarah Dumitrescu, 20 de ani, fiica cea mica a Anamariei Prodan, ii calca pe urme celebrei ei mame. Baschetbalista la Ole Miss, in Mississippi, ea e stabilita de mai mulți ani in SUA. Anamaria a postat pe Instagram mai multe imagini cu Sarah: „Iubita mea “mica și mare “️️️”. +1 FOTO Cea mai „obraznica”…

- Poliția lanseaza un apel catre populație! Persoanele care au informații despre barbatul banuit ca și-ar fi ucis, cu sange rece, propriul copil, abandonandu-i trupul in mașina pe care o conducea, sunt rugate sa contacteze de urgența autoritațile.

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu il acuza pe primarul Sectorului 3 Robert Negoita de hotie. Disputa vine in contextul in care Robert Negoita a plecat din PSD si va sustine candidatul ProRomania la Primaria Capitalei. Mutarea o va ingropa politic pe Gabriela Firea. In replica, primarul general…

- Un copil in varsta de șase ani din Statele Unite ale Americii, Bridger Walker, a fost numit „erou”, de vedete ca actorii Anne Hathaway și Mark Ruffalo, dupa ce s-a luptat cu un caine care i-a atacat sora mai mica. Baiatul are acum fața mutilata.