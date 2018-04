Cum arată fiica lui Gheorghe Gheorghiu. Andra locuiește în America și are 29 de ani Gheorghe Gheorghiu, in varsta de 64 de ani, se poate mandri in toate zarile cu fiica sa, Andra, care ii poarta trasaturile cu mandrie, ba chiar ii face concurența și la voce. Gheorghe Gheorghiu, artistul care ne-a cucerit iremediabil inimile cu melodia Unde dragoste nu e, nimic nu e, se pregatește sa intre intr-un nou rol, unul extrem de important. Fiica sa, Andra, in varsta de 29 de ani, va ajunge in curand la altar. Alesul inimii sale este un cetațean american pe nume Abbos Roohparvar, iar fericitul eveniment va avea loc in SUA, avand in vedere ca Andra este stabilita acolo de aproape 20 ani,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

