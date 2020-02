Cum arată femeia care se îmbogăţeşte în luna februarie. Primeşte 10.000 de lire de la bărbaţi, de fiecare Valentine's Day In fiecare an de Valentine's Day, Hayley Leeanna, o "amanta" din Pererborough, primeste 10.000 de lire sterline din partea barbatilor insurati cu care are aventuri, care se simt vinovati. Acestia ii ofera ori cadouri scumpe, ori bani pentru faptul ca isi inseala sotiile. Modelul de 37 de ani primeste de la bijuterii din aur, pana la ceasuri extrem de scumpe sau vacante in Thailanda. A primit un pandantiv in valoare de 750 de lire de la unul din barbatii cu care a avut o relatie, iar altul i-a cumparat un ceas Gucci de 560 de lire. Cat castiga cel mai bine platite modele din lume… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

