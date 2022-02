Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu un avion al Forțelor Aeriene ale SUA care survoleaza spațiul aerian ucrainean, conform Flightradar, sunt virale in rețelele sociale. Aeronava strategica Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk este ochiul aliaților occidentali care are rolul de a monitoriza cerul țarii aflata in fața amenințarii…

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite zborurile deasupra Marii Negre de luni pana sambata, din cauza exercitiilor navale ale Rusiei in zona, potrivit Reuters. Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii in apropierea peninsulei Crimeea. De maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa evite zborurile…

- Rusia a anuntat joi efectuarea unor exercitii planificate in Marea Neagra, cu participarea unor grupuri tactice navale din cadrul Flotei sale din Marea Neagra, in timp ce Ucraina a denuntat vehement desfasurarea aplicatiilor in apropierea coastei sale de sud, acuzand Moscova ca, prin manevrele sale,…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Capacitatile fortelor navale ucrainene au fost intarite cu doua foste ambarcatiuni de patrulare ale Garzii de coasta a SUA, reconditionate, care au ajuns in portul Odesa de la Marea Neagra, au anuntat marti fortele navale ale Ucrainei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Salutam contributia Statelor…