- Președintele american Donald Trump a fost externat, dupa doar trei zile petrecute in spital, și s-a intors la Casa Alba. In balconul reședintei sale, Trump și-a scos masca, pentru ca fotoreporterii și cameramanii sa aiba imagini bune cu el. A pus masca in buzunar și așa a intrat in cladire, deși, oficial,…

- Kayleigh McEnany, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a spus astazi ca a fost testata pozitiv cu coronavirus. Aceasta a adaugat ca va intra in carantina, potrivit Reuters. „Dupa ce am fost testata negativ in mod sistematic pentru Covid-19, in fiecare zi dupa ziua de joi, am fost testata pozitiv pentru…

- Președintele american Donald Trump se simte mai bine si ar vrea sa revina la Casa Alba. Suporterii lui Donald Trump s-au strans in afara spitalului Walter Reed pentru a-l incuraja. Presedintele a iesit...

- Președintele SUA Donald Trump și-a facut testul pentru Covid-19, dupa ce unul dintre principalii sai consilieri, Hope Hicks, a fost diagnosticat cu coronavirus. Rezultatul a ieșit pozitiv! Este o mare lovitura pentru șeful de la Casa Alba, care se afla in plina campanie electorala pentru un nou mandat. Donald…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca guvernul SUA ar putea incepe distribuirea unui vaccin impotriva COVID-19 inca din octombrie.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi, in ultimele 24 de ore: 1713 persoane, confirmate pozitiv „Suntem foarte aproape de acel…

- Tanara care a cucerit internetul cu retetele ei a povestit ca primirea diagnosticului a panicat-o cumplit, iar toata situatia i s-a parut nedreapta pentru ca se protejase cum stiuse mai bine. "Imediat ce am aflat s-a instalat panica. Pentru inceput nu stiam cum de tocmai eu m-am infectat.…

- Prezentarea unei strategii pentru combaterea coronavirusului ar putea fi cel mai important factor pentru realegerea lui Donald Trump. Trump a repornit informațiile privind coronavirusul de la Casa Alba. El i-a indemnat pe americani sa poarte maști, dar nu e suficient. Președintele continua sa ofere…