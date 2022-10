Stiri pe aceeasi tema

- Cartierul Maraști iși va schimba aspectul intr-un proiect amplu care vizeaza toata Piața Maraști și Aleea Bibliotecii. Primaria Cluj-Napoca anunța o dezbatere publica in care vor fi discutate toate aceste modificari. Bulevardul 21 Decembrie 1989 (pe tronsonul Piața Maraști - strada. Buftea)se pastreaza…

- Președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, a lansat astazi in dezbatere publica tema demolarii fostei secții de boli infecțioase din Targoviște (in spatele școlii nr. 2) și construirea pe respectivul Post-ul Sunteți de acord cu demolarea fostei secții de boli infecțioase și construirea…

- Luni, 10 octombrie, timișorenii au fost primiți la prima dezbatere publica organizata de Primarie pe tema proiectului de regenerare a Pieței Traian. Cetațenii au venit cu intrebari și propuneri legate de refacerea cladirilor, despre spațiile verzi și accesul persoanelor cu dizabilitați.

- Copiii sunt bucurie, speranța, entuziasm, fericire pura! Pentru familia Racovița, bucuria de a fi parinte a fost umbrita de un diagnostic greu de acceptat: autism! In Romania, statisticile arata ca Post-ul Viitorul gemenilor Razvan și Ștefan depinde de tine! Ajuta-i in lupta lor cu autismul! apare prima…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: "INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE: TARGUSOR, PANTELIMON, CRUCEA, GRADINA SI VULTURU, JUD.CONSTANTA", propus a fi amplasat…

- Am primit la redacție un comunicat din partea USR, care solicita dezbatere publica pentru PUZ-ul privind pasajul subteran din centrul Campinei, subiect care a suscitat atatea discuții. Iata comunicatul USR:

- Articolul Planul Urbanistic Zonal pentru Tarlaua 19, in dezbatere publica. Anunțul facut de primaria Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In vederea implicarii cetațenilor in procesul de informare publica a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunostinta ca U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU a demarat…