Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna aprilie 2023, exporturile FOB au insumat 7,228 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,288 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,060 miliarde euro. Fata de luna aprilie 2022, exporturile din luna aprilie 2023 au crescut cu 4,9%, iar importurile au scazut cu 4,5%. In perioada 1.I-30.IV…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta, joi, ca incheierea situatiei scolare pentru elevii din clasele terminale a fost prelungita pana in 13 iunie. In acest context, probele orale ale examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada 14 - 23 iunie. Deocamdata, calendarul pentru probele scrise - nici…

- In perioada 1-5 iunie, aproximativ 1.000 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, acțiuni speciale, dar și din cadrul structurilor de suport operativ au fost angrenați in…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2023 cu +33.76% fața de mai 2022, atingand un volum de 13.641 unitați. Pe primele cinci luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 60.472 unitați, in creștere cu 26.9% fața de perioada similara din 2022, respectiv…

- Saptamana debuteaza cu doua manifestari foarte importante. Luni 5 iunie, la ora 18, la Galeria ,,Constantin Brancuși” a Palatului Parlamentului (Strada Izvor 2-4), va avea loc deschiderea expoziției intitulata ,,TAPISERIE și COLAJ” a artistei CARMEN GROZA. In deschidere vor vorbi: artista Cela Neamțu…

- Ministrul Educației a spus, vineri, ca examenele nationale isi pastreaza calendarul, in conditiile in care cadrele didactice se intorc de saptamana viitoare in salile de clasa, in caz contrar fiind necesara o reprogramare a probelor. „Am reusit sa tinem sub control calendarul examenelor nationale. Nu…

- Spațiul aerian al Republicii Moldova este protejat pe durata summitului Comunitații Politice Europene (CPE) de NATO, se arata intr-un comunicat al instituției. „Zborurile de monitorizare a spațiului aerian vor contribui la protejarea Summit-ului Comunitatii Politice Europene din Moldova. Zburand deasupra…

- Lidl Romania va pune in vanzare niște produse mai mult decat interesante incepand cu Ziua Copilului. Așadar, care sunt produsele de la LIDL la preturi foarte mici care intra de joi, 1 iunie 2023, in magazine. Toti romanii le vor in perioada asta. Ce produse interesante pune Lidl in vanzare incepand…