Andreea Mantea, in varsta de 37 de ani, a publicat primele imagini din casa cu etaj pe care a construit-o in urma cu ceva timp. Vedeta și fiul ei, in varsta de 8 ani, locuiesc acum intr-o casa cu etaj pe care prezentatoarea TV a mobilat-o și utilat-o dupa bunul plac.Casa Andreei Mantea are un living cu bucatarie deschisa, un dormitor decorat elegant și o baie spațioasa, printre altele.Andreea Mantea și-a decorat casa modern in bucatarie și living și clasic in dormitor, unde a optat pentru tapet cu imprimeu, mobilier alb cu detalii aurii și pat cu baldachin. Bucataria Andreei Mantea este spațioasa…