Mens volleyball: Steaua win in Finland, in Challenge Cup

Steaua Bucharest defeated the Finnish team Tiikerit Kokkola with a score of 3-2 (25-20, 16-25, 25-18, 23-25, 15-9), on Wednesday, away, in the first leg of the first round of the Challenge Cup in men's volleyball. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook… [citeste mai departe]