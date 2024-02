Cum arată Cartierul Băi din Turda la 4 ani de la modernizare? (VIDEO) Administrația locala turdeana a realizat un filmuleț de prezentare a Cartierul Bai la 4 ani de la modernizare. Cristian Matei, primarul municipiului Turda: “Așa arata Cartierul Bai la aproximativ 4 ani de la modernizare. Prin proiectul “Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilitați din corpul drumului in Baile Turda”, am reușit sa transformam complet 20 de strazi, majoritatea de pamant, transformandu-le in artere moderne care nu doar ofera confort urban, dar și faciliteaza tranzitul in zona”. Strazile reabilitate in cadrul proiectului implementat de Primaria Turda sunt: Aleea… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

