Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis are un program incarcat in sarcinile sale de lucru, mai ales in privința vizitelor externe. Dupa vizitele de lucru in interesul Romaniei in Japonia sau Singapore, acum președintele Klaus Iohannis efectueaza o vizita in Emiratele Arabe Unite. –Publicația BoardingPass susține…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, incepe astazi o vizita de lucru, de trei zile, in Emiratele Arabe Unite, la invitația Șeicului Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Dezvoltarea parteneriatului strategic cu țarile Golfului este unul dintre obiectivele acestei intrevederi.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a fost invitat sambata, 18 martie 2023, de catre autoritațile emirateze sa viziteze doua simboluri ale culturii și istoriei naționale: Monumentul Martirilor și Marea Moschee din Abu Dhabi. Fii la curent…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a fost invitat sambata, 18 martie 2023, de catre autoritațile emirateze sa viziteze doua simboluri ale culturii și istoriei naționale: Monumentul Martirilor și Marea Moschee din Abu Dhabi. Vizitarea celor doua

- Boarding Pass, site specializat in stiri din domeniul aviatiei, scrie pe Facebook ca administratia prezidentiala a inchiriat un avion Gulfstream G550. Avionul folosit pentru aceasta deplasare este inchiriat tot de la compania luxemburgheza Global Jet si are o capacitate de transport de 13 pasageri.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, in perioada 18-21 martie, la invitația Șeicului Mohamed bin Zayed Al-Nahyan in cadrul careia va discuta, printre altele, despre atragerea de investiții in economia romaneasca.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 18-21 martie 2023, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitația Președintelui Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Dezvoltarea relațiilor Romaniei cu statele regiunii Golfului reprezinta un obiectiv…

- Administrația Prezidențiala va plati sute de mii de euro pentru deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia și Singapore, cu un avion de lux. Conform Boardingpass.ro, care a publicat pe pagina de Facebook imagini cu aeronava inchiriata pentru vizita oficiala din perioada 4 – 10 martie, Boeingul…