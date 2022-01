Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos, fosta concurenta din cadrul emisiunii Puterea Dragostei, a trecut printr-o intervenție chirurgicala dificila. Dupa operația din Turcia, vedeta a vorbit despre starea sa de sanatate și despre cum a ajuns sa ia o decizie clara privind aspectul sau fizic. Tanara este o fire perfecționista,…

- S-a desparțit Alexandru Papadopol de Adriana Titieni? Detaliul observat de fanii celor doi actori. Alexandru Papadopol a divorțat de fosta soție dupa 13 ani de mariaj. Se intampla in 2019 cand actorul a fost surprins in compania actriței Adriana Irimescu, fosta Titieni, pe cand cei doi inca erau casatoriți.…

- Andra Volos, fosta concurenta de la „Puterea Dragostei“, și-a petrecut sarbatorile de Craciun la Maramureș, acolo unde a copilarit. Intr-un interviu acordat recent, frumoasa șatena a marturisit ca a mancat pe saturate cu acest prilej, mai ales ca inceputul lui 2022 vine cu imbunatațiri pentru ea. Tanara…

- Monica Gabor vine cu un mesaj special pentru Irinel Columbeanu. Fosta soție se pare ca il sprijina. Ce mesaj i-a transmis fosta doamna de la Izvorani cand a auzit ca barbatul iși va lansa cartea? Fanii fostului cuplu au fost surprinși. Monica Gabor, mesaj pentru Irinel Columbeanu: ce i-a spus cand a…

- Handbalista braziliana Samara Da Silva Vieira este noua jucatoarea a campioanei CSM Bucuresti, transferul interului stanga fiind anuntat de conduxerea clubului din capitala. In varsta de 30 de ani, Samara Da Silva Vieira a venit in vara la Dunarea Braila si a mai jucat in Romania la SCM Ramnicu Valcea,…

- Andra Voloș nu este singura de sarbatori! Fanii sunt atenți la detalii, iar de o perioada au simțit ca aceasta se bucura din nou de prezența unui barbat. Cine este iubitul misterios al fostei concurente de la emisiunea ‘Puterea Dragostei’? Andra Voloș are un nou iubit: cine este barbatul misterios?…

- Dupa ce și-a luat fanii prin surprindere anunțand ca este insarcinata in luna a cincea, acum Elly Șonea vine cu o alta surpriza. Fosta concurenta de la MPFM și-a uimit fanii cu o noua schimbare de look. Iata cum arata acum soția lui Cristian Șonea.

- Andreea Popescu a devenit mama din nou in urma cu o zi, iar dupa ce a facut primele declarații in calitate de parinte de fata, acum fosta dansatoare a Deliei a publicat și o fotografie emoționanta cu ea alaturi de micuța Anastasia. Fanii au reacționat imediat.