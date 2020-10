Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Dinu este noua vedeta de la masa juriului Romanii au talent, in noul sezon. Actrița i-a luat locul lui Mihai Petre, alaturi de Andra, Florin Calinescu și Andi Moisescu. Filmarile au inceput deja, așa ca a fost publicata și prima imagine cu ea in platoul show-ului. Primele filmari au avut loc…

- Mihai Petre se ocupa acum de copii și de școala sa de dans, dar recunoaste ca a fost luat prin surprindere de decizia Pro TV de al inlocui cu Alexandra Dinu, fosta sotie a lui Adrian Mutu. "Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri, 9 octombrie, s-a comunicat. O…

- Veste neașteptata pentru unul dintre cel mai cunoscut coregrafi și dansatori de la noi. Indragitul Mihai Petre nu va mai face parte din jurații emisiunii de talente, fiind inlocuit cu Alexandra Dinu. Astfel ca Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu au o noua colega. Ce spune acesta aflați in continuare.Sezonul...…

- Coregraful si dansatorul Mihai Petre nu va mai face parte din juriul „Romanii au talent", fiind inlocuit cu actrita Alexandra Dinu. „Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar cand am descoperit filmul, am stiut ca locul meu era acolo. In ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar…

- Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, va face parte din juriul show-ului de divertisment „Romanii au Talent”, in sezonul 11. Actrița, cu o experiența notabila in arta spectacolului, il va inlocui, potrivit TVMania, pe coregraful Mihai Petre, care și-a anunțat desparțirea de proiect. FOTO Alexandra…

- Ieri, pentru Adrian Mutu și Alexandra Dinu a fost o zi foarte importanta. Deși nu mai sunt impreuna, aceștia au avut motiv de sarbatoare deoarece fiul lor a implinit 18 ani! Mario a crescut frumos, iar mai nou și-a prezentat și iubita in mediul online. De cine e indragostit fiul Briliantului!

- Fostul fotbalist actualmente antrenor de fotbal și prima lui soție, Alexandra Dinu, au avut motive de fericire. Și asta pentru ca fiul cel mare al lui Adrian Mutu a devenit major, implinind 18 ani. Mario Mutu s-a schimbat foarte mult in ultimii ani și se poate mandri cu tatal sau.„La... The post Fiul…

- Adrian Mutu este tatal mandru a patru copii: doua fete, Maya și Adriana, și doi baieți, Mario și Tiago. Cel mai mare copil al fostului fotbalist este Mario, care s-a nascut in urma cu 18 ani, pe vremea cand Briliantul se iubea cu Alexandra Dinu.