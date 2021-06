Un perete al cascadei Bigar din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, cu o inalțime de aproximativ 4 metri, s-a surpat luni, 7 iunie, in jurul orei 18.15, din cauze naturale. Cascada Bigar s-a format in timp, prin depunerea carbonatului de calciu din apele Izbucului Bigar, care a fost acoperit de un covor de mușchi. […] Articolul Cum arata acum Cascada Bigar – FOTO & VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .