Stiri pe aceeasi tema

- Elliot Page a publicat prima fotografie la bustul gol de cand a ales sa devina barbat, iar fanii au fost in delir. Actorul, care inainte se numea Ellen, a devenit cunoscut pentru roluri in filme și seriale celebre, precum „Juno” și „Inception”.

- Nu recunoșteau pandemia, dar acum iau vaccinul. Cum s-au convins Dan Bittman și Alin Oprea! Pe toata durata pandemiei, Dan Bittman a starnit controverse prin declarațiile sale publice impotriva masurilor de siguranța luate de autoritați. Acum, artistul surprinde din nou și marturisește ca se va vaccina…

- In ultima perioada, fiul Vioricai de la Clejani a disparut din lumina reflectoarelor și s-a concentrat doar pe viața lui personala. Fulgy s-a schimbat total. A slabit mult, iar acum arata diferit. Invitat in cadrul emisiunii de la Antena Stars, el a povestit ce s-a intamplat cu el, in ultimul an.„De…

- La 57 de ani, Brad Pitt a fost surprins in ipostaze neașteptate. Actorul a fost fotografiat in scaun cu rotile la ieșirea dintr-un centru medical din Beverly Hills. Apropiații lui au facut declarații. Miercuri, 14 aprilie, Brad Pitt a fost fotografiat la ieșirea dintr-un centru medical din Beverly Hills,…

- Dupa lupta cu surplusul de kilograme, Cristina Șișcanu se straduiește sa-și mențina un stil de viața cat mai sanatos și cat mai lipsit de “pericole” calorice. Vedeta și-a surprins, recent, fanii pe rețelele sociale cu o rețeta delicioase de paste care nu ingrașa. Da, ați auzit bine, pastele fainoase…

- Ce se știe despre Met Gala 2021 Met Gala revine in 2021 dupa un an de pauza. Conform presei internaționale, evenimentul va avea loc in luna septembrie. Nu in prima zi de luni din mai, așa cum se intampla de obicei. Tema Met Gala 2021 este „In America: A Lexicon of Fashion”. Surprinzator este și faptul…