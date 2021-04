Epilare Pfizer în ziua de Paște

Ioana Mihăilă a ajuns ministru. Nu știu de ce. M-am uitat și eu prin ziare, văd că o recomandă doar partidul, nu și priceperea doftoricească. Așa scrie la gazetă. Și or fi recomandat-o și cele două clinici private de epilare pe care le are. Sau înfrumusețare. Sau cosmetică. Sau Academia de machiaj și ojă. Pentru […] The post Epilare… [citeste mai departe]