Cum ar trebuie să arate un contract de arendă ca la carte. Model Arendarea reprezinta un contract prin care una dintre parți transmite bunuri agricole celorlalte parți, pentru a fi exploatate o perioada de timp, in schimbul unui preț. Daca vreți sa faceți acest pas, trebuie sa știți in primul rand cum ar trebuie sa arate un contract de arenda ca la carte. Contractul de arendare este reglementat in Codul civil, Cartea a V-a “Despre obligatii”, Titlul IX “Diferite contracte speciale”, Capitolul V “Contractul de locatiune”, Sectiunea a 3-a “Reguli particulare in materia arendarii”, art. 1836-1850. Totodata, un contract de arenda presupune un acord intre proprietar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

