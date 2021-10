Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), a subliniat joi importanta faptului ca Romania are oportunitatea de a dezvolta portul Constanta, in contextul Green Deal al UE.

- Planul Green Deal al Uniunii Europene poate fi o oportunitate pentru Romania de a-si dezvolta portul Constanta ca nod european pentru transportul de marfa, a declarat, joi, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), informeaza Agerpres. "De la Suez la Constanta,…

- Politistii de frontiera de la Porțile de Fier II, judetul Mehedinti, au capturat opt migranți care au traversat Dunarea cu ajutorul unei barci gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Marți, in jurul orei 16.15, o patrula a polițiștilor de frontiera, in timpul desfașurarii misiunii de…

- Inaugurat in 1895, podul de la Cernavoda, proiectat și construit de Anghel Saligny, a fost acea vreme cel mai lung din Europa. Podul a asigurat multa vreme legatura feroviara intre București și Constanța, principalul port romanesc de la Marea Neagra. Acest pod de o importanța vitala pentru transportul…

- Spatiul de libera circulatie „Schengen nu este functional in acest moment”, a declarat sambata premierul ceh Andrej Babis, intr-un interviu acordat ziarului Pravo, el argumentand ca acordul privind acest spatiu incheiat in anul 1985 nu este in masura, cu membrii sai actuali, sa-si indeplineasca misiunea…

- Spatiul de libera circulatie „Schengen nu este functional în acest moment”, a declarat sâmbata premierul ceh Andrej Babis, într-un interviu acordat ziarului Pravo, el argumentând ca acordul privind acest spatiu încheiat în anul 1985 nu este în masura,…

- Deloitte a asistat fondul de investiții The Rohatyn Group (TRG) in vanzarea Pet Network, rețeaua omni-channel de produse și servicii pentru animale de companie, lider de piața pe acest segment, care opereaza in Europa de Sud-Est prin mai multe branduri prezente in Romania, Croația, Slovenia, Serbia…

- sursa foto: Pexels Pasionații de sport și inot care vor sa-și depașeasca limitele și sa ia parte la cel mai prestigios maraton de inot de la Marea Neagra sunt invitați sa ia parte la cea de-a X-a ediție a AquaChallenge. Ediția din acest an va avea loc pe data de 21 August 2021, pe Plaja Zoom Beach din…