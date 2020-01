Cum ar putea bateriile să revoluţioneze industriile în următorii 10 ani In ultimii 10 ani, o crestere puternica a productiei de baterii litiu-ion a impins preturile in jos pana la punctul in care, pentru prima data in istorie, autovehiculele electrice au devenit viabile comercial din punct de vedere al costurilor si performantei, scrie Ziarul Financiar, citand CNBC, potrivit Mediafax. Urmatorul pas, care ar putea defini deceniul ce tocmai a inceput, este stocarea de energie la scara larga a companiilor de utilitati. In conditiile in care criza climatica se profileaza tot mai clar, bateriile sunt vitale in tranzitia catre o lume bazata pe energie regenerabila.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

