Cum ar putea afecta coronavirusul cheltuielile UE pentru apărare La nivel mondial, consecințele pandemiei de COVID-19 sunt alarmante. Pentru anul 2020, Fondul Monetar Internațional (IMF) a estimat o scadere cu trei procente a ritmului economic mondial, iar în privința UE, estimarile sunt îngrijoratoare. Potrivit estimarilor economice din aceasta primavara, în anul 2020, economia (UE) se va contracta cu șapte procente, potrivit EUObserver, citat de Rador.

Printre sectoarele cel mai grav afectate de coronavirus – atât la nivel mondial, cât și la nivelul UE – se numara cel al apararii.

Coreea de Sud și Thailanda… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze susțin poziția oficiala a Federației Ruse și considera periculoasa existența laboratoarelor biologice americane pe teritoriul unor state ex – sovietice. Acest lucru a fost declarat de purtatorul de cuvint al Ministerului de Externe al Chinei, Geng Shuang’s , miercuri, scrie Strana.ua…

- "Cand luptati cu un nou agent patogen precum COVID-19 si veti gasi un vaccin care sa functioneze, veti avea nevoie de miliarde de doze", a declarat Mark Suzman, directorul executiv al fundatiei. "Exista sapte miliarde de oameni pe planeta si va trebui sa vaccinam practic toata lumea, dar nu avem capacitatile…

- UE va acorda tarilor partenere un sprijin financiar in valoare de peste 15,6 miliarde euro, care va proveni din resursele pentru actiune externa existente, iar din pachet, 3,25 miliarde euro sunt directionate catre Africa, actiunea colectiva a UE urmand a se axa pe abordarea crizei sanitare imediate…

- Uniunea Europeana va garanta peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta tarile cele mai vulnerabile in Africa si in restul lumii pentru a lupta contra pandemiei de COVID-19, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP, citata de Agerpres. ''UE garanteaza peste 15…

- Uniunea Europeana va garanta peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta tarile cele mai vulnerabile in Africa si in restul lumii pentru a lupta contra pandemiei de COVID 19, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP, citeaza Agerpres. 39; 39;UE garanteaza peste 15…

- Uniunea Europeana va garanta peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta tarile cele mai vulnerabile in Africa si in restul lumii pentru a lupta contra pandemiei de COVID-19, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. ''UE garanteaza peste 15…

- Smartphone-urile HUAWEI și HONOR dețin 17,6% din cota de piața globala in anul 2019, conform datelor publicate in Raportul Anual 2019 Huawei Consumer Business continua sa inregistreze o creștere puternica, avand un total de 240 de milioane de smartphone-uri livrate pe tot parcursul anului. In 2019,…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a multumit marti Chinei pentru ajutorul sau in lupta impotriva noului coronavirus, acuzand Uniunea Europeana ca i-a abandonat tara privand-o de echipamente de protectie, relateaza AFP. Comisia Europeana a decis sa limiteze exporturile de materiale precum masti, ochelari…