Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii sindicatelor din institutiile de cultura protesteaza, la aceasta ora, in fata sediului Ministerului Culturii, fata de situatia de la Opera Nationala din Iasi. Protestatarii reclama abuzuri ale conducerii institutiei, intre acestea concedierea prim-balerinului Vlad Marculescu. Ei cer suspendarea…

- Prezența la vot la alegerile locale 2020 a fost la ora 19.00 de 41.48%. In Craiova au votat pana la aceasta ora 45,05%. In București votasera 31,86% dintre alegatori, cel mai mic procent la nivel național. Procente scazute de participare la vot sunt și in Iași și Vaslui, respectiv 34%.Trei județe au…

- Conducerea PNL Iași il acuza pe primarul orașului Podu Iloaiei ca a dat bani mai multor localnici ca sa-l voteze la alegerile de duminica. Liberalii au precizat ca vor depune plangere penala in acest caz. Alegeri locale 2020. Primarul care a fost prins cand dadea mita oamenilor pentru a-l vota Astfel,…

- Duminica, 27 septembrie, Romania voteaza in stare de alerta. Este ziua in care se aleg primarii, sefii de judete si consilierii. Sute de reporteri si operatori Romania TV transmit in direct cele mai noi informatii. La Romania TV afli primul tot ce se intampla. Cei mai respectati analisti politici…

- Pusa Darie a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un rol secundar pentru Mama din spectacolul „Dansul Delhi” de Ivan Viripaev, regia Radu Afrim la Teatrul National „Vasile Alecsandri” Iasi, la cea de-a 28-a gala a premiilor Uniunii Teatrale din Romania care se desfasoara la Teatrul de Vara din Parcul…

- Ieșeanul Cristian Atodiresei, zis “Tatal sarlatanilor”, 51 de ani, a fost prins saptamana trecuta de politiștii din Dej, reținut pentru 24 de ore, a plasat sub control judiciar, a informat Dejeanul. Hoțul a fost incatușat, dupa ce i-a furat unui taximetrist din orașul clujean suma de 10 000 de euro.…

- Restaurantele și cafenele din cinci comune din județul Iași nu se deschid in interior de la 1 septembrie deoarece incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, potrivit Mediafax.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași…

- Cei doi sunt acuzati ca ar fi adus cocaina la Iasi din Italia. Daca Vais este cercetat pentru mai multe tranzactii de acest fel, lui Avram i se imputa ca a transportat droguri, la finele anului trecut. Se intampla in octombrie anul trecut, atunci cand Avram a preluat o masina de lux din Italia, marca…