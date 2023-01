Cum ar arăta noua structură a examenului de Bacalaureat Bacalaureatul ar putea avea o noua structura. Examenul maturitații va include o proba de „competențe de baza complementare”, sustinuta in timpul anului scolar, potrivit noul proiect de lege pregatit de ministrul Educatiei Ligia Deca. Proiectul de lege prevede ca elevii de clasa a XII-a sa sustina noi probe de competente in timpul anului scolar. Elevii de la profilul Uman vor sustine o proba de „competențe de baza la Matematica”, iar elevii de la Real ar urma sa dea „competențe de baza socio-umane” ca proba scrisa complementara profilului ales, potrivit Edupedu . Noua formula a examenului de Bacalaureat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

