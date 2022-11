Cum alegi cele mai potrivite fotolii pentru locuința ta? Mobilierul pe care il alegem pentru locuința nostra va ramane cu noi mulți ani. Vom petrece mult timp in sufragerie sau in birou, așa ca merita sa-l adaptam pentru odihna și relaxare. Zona de relaxare ingenios planificata se distinge prin stil si confort, iar un fotoliu este indispensabil. Merita sa alegi un model elegant și foarte confortabil, care sa iți satisfaca toate cerințele. Deseori gasim fotolii in living, dar ele pot fi utile și in celelalte camere, cum ar fi birou, dormitor, camera copilului, bucatarie, hol și chiar pe balcon sau terasa. Cum sa alegi fotolii confortabile și… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vitamina C, zinc sau vitamina D. Poate vreunul din aceste preparate farmaceutice sa scada riscul de a raci sau face gripa? Inainte de a merge la farmacie pentru a le achiziționa, sa ne reamintim ca prevenția cea mai eficenta se bazeaza pe cateva reguli:• Spalarea cat mai des a mainilor.• Folosirea dezinfectantului…

- Te trezești dimineața devreme și te pregatești sa mergi la birou. Te imbraci in graba, iei in brațe laptopul, geanta, un mar și fugi spre birou. Cand ieși din casa observi ca afara ploua torențial și pentru ca ai mainile aglomerate cu diverse obiecte, iți scapa agenda pe jos. Daca ai noroc, mai poți…

- Polițiștii gorjeni au intervenit in ultima saptamana in 13 cazuri de violența domestica, ocazie cu care au fost intocmite dosare penale pentru savarșirea infracțiunilor de violența in familie, amenințare, violare de domiciliu, și nerespectare a ordinului de protecție. In zece dintre situații, politistii…

- Placile de cornier aluminiu fac parte din gama materialelor clasice, acesta fiind un produs ce ofera o serie de caracterisitci si proprietati unice si de folos pentru un numar tot mai mare de consumatori si specialisti. Cei care aleg produsele de le Marol stiu ca acestea sunt printre cele mai calitative,…

- Trotinetele electrice sunt din ce in ce mai populare, deoarece ii ajuta pe utilizatori sa se deplaseze cu usurinta prin traficul infernal din Bucuresti si marele orase, fara sa astepte minute in sir pe soselele blocate. Sunt excelente pentru a te deplasa la serviciu si inapoi, cand vremea o permite.Acestea…

- Casa Județeana de Pensii Argeș anunța ca pana la data de 31 august 2023, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legala de a plati retroactiv contribuția la pensii pentru 6 ani Reamintim ca, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata…

- Fiecare locuința este construita in stilul care reprezinta personalitatea locatarilor. Celor care prefera simplitatea și un spațiu cat mai liber, fara a fi ocupat de prea multe piese de mobilier, li se potrivește stilul modern.O locuința moderna va fi intotdeauna una amenajata cu gust, cu…

- (P) Acceseaza cele mai noi anunțuri imobiliare și alege-ți viitoarea ta locuința pe Anuntul.ro! In ziua de astazi este din ce in ce mai greu sa gasești un loc pe care sa-l numești al tau, așa ca este timpul sa descoperi simplu și ușor viitoarea ta locuința pe Anuntul.ro. Aici poți…