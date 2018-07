Cum alegi cele mai bune vinete? Iată cum trebuie să fie Iata care sunt acestea si ce trebuie sa urmaresti cand le alegi de la supermarket sau din piata: -Vinetele trebuie sa fie de marime medie

- Culoarea trebuie sa fie aproape neagra

- Trebuie sa fie lucioase si pufoase

- Cand sunt stranse in mana trebuie sa revina la forma normala si sa prezinte elasticitate

- Vinetele tari au seminte mari, de aceea nu este indicat sa le alegi

- Cele care au culoare verzui sunt amare

- Codita vinetelor trebuie sa fie cat mai verde, daca aceasta este uscata si maronie, inseamna ca au fost culese de prea mult timp si sunt uscate in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

