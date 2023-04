Cum alegem vinul potrivit pentru diferite preparate In pragul sarbatorii de 1 Mai, toata lumea trebuie sa afle care sunt recomandarile experților cu privire la modul in care trebuie consumat vinul, in funcție de ce preparate mananci. Vinuri roșii pentru carnea roșie In general, carnea roșie „cere” vinuri roșii. Grasimile și aromele intense echilibreaza taninurile din vinul roșu, scrie digi24.ro . De cealalta parte, vinul roșu complimenteaza și el gustul. De asemenea, aromele sau combinația de condimente folosite la prepararea gratarului din acest tip de carne. In acest caz poți opta oricand intre un Tempranillo, Sangiovese, Chianti sau un Shiraz.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

