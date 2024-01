Cum alegem bananele în funcție de culorile lor - Pe care trebuie să le evităm Aflați din randurile urmatoare, cum ar trebui sa alegeți bananele, in funcție de culoarea lor, astfel incat sa aveți parte de beneficiile oferite din plin.De ce ar trebui sa mananci bananeExista nenumarate motive pentru care ar trebui sa incepem sa consumam bananele, in cazul in care nu o facem deja, acestea fiind intotdeauna o alegere sanatoasa, chiar daca sunt consumate ca o gustare sau sub forma de smoothie-uri sau alte alegeri, pentru micul dejun, fiind pline de nutrienți și fibre care ajuta sistemul digestiv safuncționeze așa cum trebuie. De asemenea, tot bananele sunt cele care ne ajuta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

