Cum ajungeți la Neversea. Ce trebuie să știți dacă vreți la celebrul festival de la mare Mai e puțin timp pana cand Neversea revine in topul distracției estivale. Peste 200.000 de participanți sunt așteptați in cele patru zile de distracție și show-uri muzicale pe plaja din Constanța. La ediția din acest an (7 iulie-10 iulie) s-au cumparat mii de bilete din strainatate, iar condițiile de desfașurare sunt cu totul și cu totul speciale. Pentru cei 150 de artiști care vor antrena audiența timp de 4 zile și nopți, organizatorii și autoritațile se declara pregatite pentru a preveni orice fel de incident. Sute de polițiști și jandarmi, zeci de salvatori ISU și nu mai puțin de 700 de agenți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

