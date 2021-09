Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Austria a ascuns timp de peste un an trupul neinsufletit al mamei sale in subsolul locuintei pentru a beneficia de pensia acesteia, le-a declarat el anchetatorilor, relateaza agentia DPA. Barbatul in varsta de 66 de ani a recurs la aceste fapte de teama ca va pierde locuinta,…

- Luni, 13 septembrie, va incepe un nou an școlar. In Municipiul Iași vor veni și reveni la cursuri aproape 62.000 de preșcolari și elevi, din care 54.583 la unitațile de invațamant de stat, iar 7.305 la cele private. In cadrul unei conferințe de presa organizate marți, 7 septembrie, primarul Mihai Chirica…

- O femeie din Teiuș a implinit 101 ani de existența. Este vorba despre Onița Susana, care a fost vizitata și felicitata de reprezentații Primariei. Primarul Teiușului, Mirel Halalai, a mers in vizita la aceasta cu un buchet de flori și un tort aniversar. ”De fiecare data cand vorbim despre o persoana…

- Primaria va lansa saptamana viitoare licitatia pentru achizitia de carbune. Municipalitatea va cumpara o cantitate de 100.000 tone, potrivit reprezentantilor institutiei. „Sunt facute toate documentele si asteptam cat mai repede publicarea acestei licitatii. Valoarea estimata este 72,3 milioane lei,…

- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca o colaborare la Iasi între partidul din care face parte si PNL este exclusa în conditiile actuale, motivând ca "USR PLUS nu poate gira incompetenta, mafia din urbanism si smecheriile gastilor din spatele lui Chirica si Alexe", potrivit…

- Parinții unui baiat din Virginia au fost arestați dupa ce ofițerii au descoperit corpul micuțului in congelatorul de acasa, potrivit rapoartelor poliției și mass-media locale. Kassceen Weaver, in varsta de 49 de ani, și Dina D. Weaver, in varsta de 48 de ani, sunt acuzați de conspirație, deoarece au…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Flacarile au izbucnit intr-un salon dedicat copiilor cu COVID-19. 12 persoane au fost evacuate. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a spus ca incendiul a izbucnit de la un echipament medical. ”Situația este stabila,…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a inaugurat renovarea Monumentului Eroilor in urma unei ceremonii festive de ziua Inalțarii, pe 11 iunie. Cateva zile mai tarziu, insa, constructorul a pus iar schelele pe care le daduse jos inainte de ceremonie pentru a finaliza lucrarile. Primaria spune ca a fost o…