- Lidia Buble și-a șocat din nou fanii pe rețelele de socializare. Pe pagina sa de Instagram au aparut mai multe postari din care se poate vedea ca are vanatai pe brațe și pe picioare. Fanii s-au aratat ingrijorați de postarile Lidiei.

- Alex Velea le-a facut o noua surpriza fanilor sai. Artistul a publicat, pe contul personal de Instagram, o fotografie in care apare alaturi de cei trei copii ai sai și de frumoasa lui iubita, Antonia.

- Antonia și-a alarmat in urma cu puțin timp fanii de pe Instagram cu o postare pe care a facut-o! Vedeta a anunțat inițial ca i-a fost furat portofelul intr-un club, insa abia la final a marturisit ca este vorba despre o cunoștința de-a sa!

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania! Recent, cantareața a postat pe pagina sa oficiala de Instagram un video seducator, ce a facut senzație. Totuși, un detaliu a starnit imediat curiozitatea fanilor!

- Deși cei doi s-au desparțit, dupa cinci ani de relație, Razvan Simion a ținut sa transmita urari de bine fostei sale iubite care a implinit astazi 27 de ani. Potrivit spuselor lui, cei doi vor colabora in continuare și chiar au ramas buni prieteni. Citeste si: Razvan Simion, vacanta cu fosta…

- Razvan Simion a anunțat recent pe pagina sa de Instagram desparțirea de Lidia Buble, iar mesajul a devenit imediat viral. Fanii nu se așteptau la o asemenea veste și mulți s-au intrebat care a fost motivul separarii.

- Prietenii nu au uitat de aniversarea sa și nici sora sa, Lorena, in casa careia Lidia locuiește acum. In miez de noapte, au venit la cantareata pentru a o sarbatori. Solista s-a trezit dintr-o data cu un tort in fața și cu mai multe persoane care cantau „La mulți ani!”. Citeste si: Razvan…

- De ceva timp, Lidia și Razvan nu au mai postat nicio poza impreuna și nici nu se mai urmaresc pe rețelele de socializare. Mai mult decat atat, cantareata si-a adus una dintre surori, sa stea cu ea acasa. Cele doua se filmeaza mereu si posteaza filmulete pe Instagram. Citeste si: Razvan Simion,…