Stiri pe aceeasi tema

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- ″Motivul acordarii ajutorului de avarie catre Ucraina l-a constituit faptul ca in interconexiunea Europa Continentala au fost detectate oscilatii interzonale de tensiune pe directia est – vest, cu o amortizare foarte slaba, iar OTS (operatorul de transport si sistem – n.r.) din Spania a solicitat Ucrainei,…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, ca atunci cand Rusia ataca ”nediscriminatoriu” populatia civila si infrastructura civila critica din Ucraina, ataca indirect tarile vecine. „Cand Rusia ataca nediscriminatoriu populatia civila si infrastructura civila critica din Ucraina,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, ca atunci cand Rusia ataca ”nediscriminatoriu” populatia civila si infrastructura civila critica din Ucraina, ataca indirect tarile vecine. „Cand Rusia ataca nediscriminatoriu populatia civila si infrastructura civila critica din Ucraina,…

- „Ziua Armatei Romane, pe care o sarbatorim astazi, este un omagiu adus peste timp tuturor eroilor cazuți in lupta pentru apararea pamantului romanesc. Acum, avem cel mai bun prilej de a le mulțumi generațiilor de astazi de militari ai Romaniei, in care ne punem toata increderea pentru apararea țarii…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu va susține, in cadrul reuniunii de la Praga, suspendarea Acordului UE-Rusia privind facilitarea acordarii vizelor și va exprima deschiderea pentru adoptarea unor masuri de restrangere a circulației cetațenilor ruși, cu referire la vizele in scop turistic. Potrivit…

- Potrivit ANM, circulatia generala a aerului dinspre est catre vest-sud-vest a favorizat transportul unei mase de aer ce contine particule de praf saharian de concentratii nu foarte ridicate. Meteorologii spun ca aceste concentratii de praf saharian nu sunt foarte ridicate, pentru ca masa de aer care…