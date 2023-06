Cum a slăbit Emilia Ghinescu 15 kilograme: „Nu e tocmai sănătos” Emilia Ghinescu spune ca a ținut multe diete de-a lungul anilor, insa multe dintre ele i-au facut mai mult rau decat bine. Prin urmare, cantareața de muzica populara și-a stabilit un regim alimentar personalizat și a reușit sa dea jos 15 kilograme. Așa ca, la aproape 45 de ani arata mai bine ca la 20. „N-aș vrea sa ii pun pe oameni sa faca ce am facut eu, ca nu e tocmai sanatos. Am tot ținut diete și am vazut ca nu funcționeaza. Așa ca mi-am facut propria dieta. Mancam foarte puțin, cat incape intr-o palmuța, mi s-a micșorat stomacul. Apoi mi-am umplut mașina de batoane proteice. Am slabit 15… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

