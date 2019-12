Cum a schimbat Putin în 20 de ani rolul Rusiei în lume (experți ruși) Pe parcursul ultimilor 20 de ani Rusia și-a adus o contribuție substanțiala la formarea și dezvoltarea instituțiilor lumii multipolare, confirmând în politica internaționala principiile realei egalitații în drepturi între diferitele țari, considera politicienii și experții intervievați de RIA Novosti. Dupa cum au afirmat aceștia, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a fost nevoit sa duca o politica ferma în ceea ce privește Occidentul, care refuza sa considere Rusia un partener egal, și a demonstrat ineficiența si contraproductivitatea politicii de sancțiuni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

