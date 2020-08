Stiri pe aceeasi tema

- (P) Sloturile sunt printre cele mai populare jocuri de noroc, atat in mediul online cat și in mediul offline. Ele au aparut prima data in mediul „land based” (terestru), dar popularitatea lor a atins cote maxime pe masura ce operatorii online s-au dezvoltat, iar furnizorii au inceput sa creeze…

- Minecraft este cel mai vandut dar și cel mai poluant joc video din toate timpurile, cu emisii de CO2 de 600 milioane kg, conform organizației SaveOnEnergy. SaveOnEnergy a constatat ca emisiile de CO2 ale primelor șase cele mai vandute jocuri este de 841.131.250 kg de CO2, echivalentul echivalentul…

- Polițiștii valceni de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiști de ordine publica, desfașoara activitați de informare a cetațenilor pentru prevenirea infracțiunilor de criminalitate informatica. Subiectul „COVID-19” a adus in casuțele de e-mail ale utilizatorilor…

- Joi, 2 iulie 2020, de la ora 19.00, in cadrul stagiunii online, Filarmonica „George Enescu” va transmite un nou concert dedicat lui Ludwig van Beethoven, in anul sarbatorii a 250 de ani de la nașterea marelui compozitor german. In program, sunt incluse doua intregistrari din 2018: Concertul nr. 4, in…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania, impresar și de curand investitor la Hermannstadt, Ana Maria Prodan, a povestit pentru Libertatea momentele de panica pe care le-au trait cei din familia ei, in Statele Unite, dupa decesul lui George Floyd.America a devenit un butoi de pulbere in ultimele…

- Mai multe persoane, intre acestea și cadre medicale din diferite judete ale tarii, precum Suceava, Iasi sau Bucuresti, care prezentau anticorpi anti-SARS CoV2, au fost refuzate la donarea de plasma convalescenta pentru bolnavii COVID, din motive legislative. Afirmatia a fost facuta de Florin Hozoc,…

- In așteptarea noilor ordine de la București in ceea ce privește activitatea culturala pentru public, Centrul Cultural Pitești continua, și in perioada 25-29 mai, noi ediții ale proiectelor specifice, evenimente care pot fi urmarite pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro) și pe pagina oficiala…