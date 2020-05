Stiri pe aceeasi tema

- Burger King a deschis al treilea restaurant in București, in plina pandemie. Produsele, disponibile doar prin serviciile de food delivery Compania AmRest, care deține franciza Burger King in Romania, a deschis cel de-al treila restaurant din Bucureti, dupa cele din Mega Mall și AFI Cotroceni, deschise…

- Avand in vedere intrebarile aparute in spatiul public privind situațiile prevazute in masurile luate prin Ordonanțele Militare emise pana in prezent, Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material ce cuprinde clarificari oficiale la asemenea intrebari adresate de jurnaliști și cetațeni. Fiind…

- In aceasta perioda cetațenii nu mai pot ieși din locuințe decat pentru a merge la serviciu sau pentru cateva scopuri precise. Oamenii se pot deplasa pentru cumparaturi, insa acestea trebuie sa se faca de la magazine „din zona de domiciliu”, potrivit Ordonanței Militare numarul 3. Intrebare: La ce distanta…

- Grupul de Comunicare Strategica vine cu precizari legate de restricțiile de circulație din ordonanțele militare adoptate pentru durata starii de urgența. Sunt 37 de intrebari, primite de la cetațeni și jurnaliști, și raspunsurile la acestea. Intrebare: Pot merge la serviciu, in aceasta perioada, si…

- Romania este de 17 zile in stare de urgența, pentru a limita rapandirea infecției cu COVID-19. Circulația a fost restricționata prin mai multe ordine militare, care prevad ca putem ieși din casa doar pentru anumite motive. Dupa aplicarea restricțiilor, oamenii au vrut lamuriri despre ieșirea din casa…

- Doi militari turci au fost ucisi, iar alti doi au fost raniti intr-un atac cu mortier al unor combatanti kurzi din regiunea Haftanin, in nordul Irakului, a anuntat Ministerul turc al Apararii, care a precizat ca Ankara a ordonat represalii, relateaza Reuters.

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, cu sprijinul Administratiei Scolilor Sector 6, continua sa sustina si in anul 2020 practicarea sportului intr-o maniera accesibila cat mai multor copii din sector. Prin intermediul acestui program sportiv, derulat inca din anul 2017, este…