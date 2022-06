Stiri pe aceeasi tema

- Berna trece printr-o perioada grea a vieții sale. Focoasa blonda susține ca nu mai poate sa stea singura in casa, asta deoarece ii e foarte teama. Ea marturisește ca nu ințelege de ce i se intampla acest lucru.

- Ploile abundente de saptamana trecuta in majoritatea regiunilor producatoare de cacao din Coasta de Fildeș vor stimula creșterea recoltei din aprilie-septembrie, dar ar putea duce la mucegai in boabe, spun fermierii. Coasta de Fildeș, principalul producator mondial de cacao, se afla in sezonul ploios,…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 1.004.500 lei pentru sprijinirea a 226 familii și persoane singure care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau accidente, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea sociala,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor – filiala Timiș organizeaza, sambata, un turneu de fotbal caritabil pentru Matei, fiul fostului fotbalist Mihai Hromei. Copilul sufera de Lisencefalie, o boala care ii afecteaza sistemul neurologic și capacitațile motorii, iar recuperarea sa este costisitoare pentru…

- ”Corupție oficiala grava și generalizata… Mecanisme corupte de finanțare a presei… Controlul unei mari parți a presei de catre politicieni… Antisemitism… Utilizarea abuziva a fondurilor publice a fost larg raspandita… Probleme semnificative privind drepturile omului… Tratamente sau pedepse crude, inumane…

- Ultimele zile au fost, poate, cele mai grele pentru fostul președinte Traian Basescu. Aflat la Bruxelles, acesta afla decizia data de ICCj cu privire la dosarul in care era acuzat de colaborare cu Securitatea. Conform unor surse apropiate, acestuia i s-ar fi facut rau pe holurile Parlamentului European,…

- Fostul președinte Traian Basescu a fost externat, in aceasta dimineața, din spitalul din Bruxelles unde fusese internat dupa ce suferise un AVC. "Nu e prima oara cand ne mutam, deci nu ne este asa greu. Nu stiu unde o sa mergem, o sa vedem. Fetele vin sa mai aduca o paine, o pizza.. Nu se stie daca…

- Dupa ieșirea din inchisoare, nu prea i-au mers lucrurile bine lui Liviu Dragnea. La cateva saptamani, un scandal in care era implicata fosta iubita, Irina, avea sa-i mai aduca un necaz pe cap. Ulterior, impreuna cu Codrin Ștefanescu, anunța construirea unei noi formațiuni politice, „Alianța pentru Patrie”,…